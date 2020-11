Donald Trump ko con Joe Biden: ora voci divorzio Melania

Dal mondo

Alla Casa Bianca dormivano in camere da letto separate e ora che Joe Biden è diventato il presidente eletto degli Stati Uniti, conta i minuti che la separano dalla possibilità di divorzio con Donald Trump. Fonti vicine a Melania, su tutte l'ex collaboratrice Stephanie Wolkoff, hanno affermato che la first lady uscente sta negoziando un accordo post-nuziale per dare al figlio della coppia Barron una fortuna degna dei Trump. Il loro matrimonio è finito da tempo, racconta l'ex consigliera di Trump Omarosa Manigault Newman, spiegando che ''Melania sta contando ogni minuto in cui il marito resta in carica per poi poter divorziare. Se Melania avesse cercato di mettere fine alla sua umiliazione e lasciarlo mentre era in carica, lui avrebbe trovato il modo di fargliela pagare''.Nonostante qualche frizione in pubblico, la cinquantenne Melania ha sempre affermato di avere un ''ottimo rapporto'' con il marito, 74 anni. E lui, confermando, ha detto che i due non discutono mai. L'accordo prematrimoniale di Trump con la seconda moglie Marla Maples le impedisce di pubblicare libri o di rilasciare interviste critiche nei suoi confronti. L'avvocato Christina Previte ritiene probabile che Melania abbia accettato un simile accordo per mantenere il silenzio.