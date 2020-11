Cucina

Ricetta pasta frolla salata in casa per torte salate Ricetta pasta frolla salata in casa per torte salate

La ricetta per preparare la pasta frolla salata in casa è semplice. Bastano pochi ingredienti e semplci fasi di preparazione per realizzare delle torte salate gustosissime. Ma vediamo come si prepara la pasta frolla salata. Ingredienti: 250 gr. di farina, 1 uovo e 120 grammi di burro e un pizzico di sale. Ora vediamo come si prepara la pasta frolla salata in casa per torte salate. Per preparare la pasta frolla salata lavora la farina il sale e il burro fino ad ottenere un impasto in briciole. All'impasto unisci l'uovo e continua ad impastare fino a che l'impasto non ottiene una consistenza più omogenea. Forma una palla liscia, avvolgila in un foglio di pellicola trasparente e mettila a riposare in frigorifero per almeno 30 minuti.Utilizza la pasta frolla salata per preparare le tue torte dolci o salate.