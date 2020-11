Ricetta pasta frolla per crostata di marmellata

Cucina

La ricetta per preparare la pasta frolla per la crostata è semplice da preparare in casa. Bastano pochi ingredienti e pochi semplici passaggi per la lavorazione. Ecco gli ingredienti: 500 gr. di farina bianca, 200 gr, di burro, 200 gr. di zucchero,2 uova, una bustina di vanillina e mezza bustina di lievito per dolci. Ora vedimao come si prepara. Versate la farina e le uova inun tegame e cominciate a mescolare, aggiungete il lievito e la vanillina ed il burro a pezzetti. Poi impastate fino a quando non otterrete un impasto liscio ed omogeno. Infine formate una palla e dopo averla avvolta in un po' di pellicola riponete nel frigo circa un’ora. Ora vediamo alcuni trucchi per avere una buona pasta frolla per la crostata.Il burro deve essere morbido al punto giusto (toglilo dal frigo 2 ore prima di usarlo): se è troppo duro, forma dei grumi nell'impasto; se è troppo morbido, rende la pasta elastica e difficile da stendere; poi si ritirerà in cottura. I pezzetti di burro non devono essere più grossi di una noce, altrimenti ci vorrà troppo tempo per impastarli con la farina. Le uova devono essere a temperatura ambiente. Ci sono diversi sistemi per fare l'impasto: uno prevede di mettere l'uovo leggermente sbattuto al centro della fontana e aggiungere anche il burro a pezzetti, mescolando insieme i due ingredienti prima di unirli alla farina. L'altro consiste nell'impastare prima farina e burro e poi unirvi l'uovo.Lo zucchero e un pizzico di sale possono essere aggiunti alla farina prima di fare la fontana oppure si possono mettere al centro della fontana prima degli altri ingredienti. La lavorazione deve essere il più rapida possibile per non scaldare gli ingredienti.