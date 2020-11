Terza giornata di test rapidi Covid a Modica: 2 nuovi positivi

Attualità

Modica - Si è conclusa anche l'ultima giornata dello screening riservato a personale e alunni delle scuole superiori di Modica. Oggi sono risultati positivi 2 soggetti sui 353 esami fatti. In totale, nella tre giorni, sono stati effettuati 966 tamponi volontari dei quali solo 5 hanno avuto esito positivo. Una percentuale di incidenza di circa lo 0,5%, ben al di sotto della media nazionale del rapporto tra tamponi e positivi che si attesta al 17,2%. Questi numeri sanciscono che i giovani fra i 14 e i 18 anni, spesso additati come veicolo di contagio specialmente dopo la stagione estiva, oggi non sono la causa della crescita dei contagi. Sabato 14 e domenica 15 novembre, in piazzale Baden Powell, ripeteremo questa operazione screening di massa questa volta però riservata agli alunni e al personale delle scuole di nostra competenza (infanzia, elementari, medie).Le modalità di accesso al piazzale saranno le stesse: tampone solo in macchina e tessera sanitaria a portata di mano.