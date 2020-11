Attualità

Emergenza coronavirus Comiso: nuova ordinanza del sindaco e nuove chiusure

Comiso - Emessa dal Sindaco, Maria Rita Schembari, l’ordinanza n. 84 del 9 novembre 2020 “Misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus Covid-19 sul territorio comunale”. “Troppi assembramenti che non garantiscono il distanziamento imposto dalle norme”. Dichiarazioni del sindaco. “Dato atto che in alcuni parchi e zone di Comiso e Pedalino si verificano degli assembramenti, spesso dei più giovani, tali da non garantire il distanziamento imposto dalle norme suddette – spiega il primo cittadino- e visto l'evolversi della situazione epidemiologica nel territorio comunale, ho ravvisato la necessità di adottare, in forma adeguata e proporzionale all' attuale situazione epidemiologica e in coerenza con la ratio che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19, con particolare riguardo a quei fenomeni di elevata concentrazione di persone in strade, piazze e aree urbane.Per cui – ancora la Schembari - richiamato l'articolo 50 del Decreto Legislativo del 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. e avvalendomi dei poteri conferitimi dalla normativa sopra richiamata, ho emesso l’ ordinanza di seguito riportata”. Articolo 1 -E' disposta la chiusura al pubblico, per l'intera giornata, delle seguenti zone del territorio comunale: Villa Comunale (relativamente alla parte fruibile) – Comiso; Parco Baden Powell – Comiso; strutture sportive all'aperto di Via delle Palme – Comiso; Parco di Via Volga – Pedalino.