Coronavirus Ragusa: 1.983 positivi, 127 ricoverati e un morto

Ragusa – Sale a 1983 il totale dei positivi al coronavirus in provincia di Ragusa e sale a 127 (ieri 98) il numero dei ricoverati nei vari ospedali iblei. In particolare secondo il Bollettino dell’Asp di Ragusa i 127 ricoverati sono così suddivisi: 71 all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa di cui 33 in area covid, 21 in area grigia, 16 in Rianimazione e 1 in Utic di cardiologia; 40 all’ospedale Guzzardi di Vittoria di cui 16 in area Covid, 19 in area grigia e 5 in Rianimazione; 13 all’ospedale Maggiore di Modica di cui 9 nel reparto di Malattie Infettive e 4 in Rianimazione: 2 nel reparto di Malattie Infettive all’ospedale San Marco di Catania e 1 all’ospedale di Gela.Registrato nelle ultime 24 ore un altro morto per Covid che fa salire il totale dei deceduti in provincia di Ragusa a 46. I pazienti guariti dal Covid in provincia di Ragusa sono 408.