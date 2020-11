Sicilia

Musumeci toglie il divieto: domenica negozi aperti oltre le 14 Musumeci toglie il divieto: domenica negozi aperti oltre le 14

Palermo - Da oggi, in Sicilia, decadrà la chiusura obbligatoria di tutte le attività commerciali oltre le ore 14 della domenica. Lo ha fatto sapere l'assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana Mimmo Turano. “Alla luce dell’ultimo Dpcm con il presidente Musumeci abbiamo concordato che da domani decadrà la chiusura obbligatoria di tutte le attività commerciali oltre le ore 14 della domenica”, sta scritto in una nota. “Il Dpcm - spiega Turano - per le regioni ‘arancioni’, impone infatti la chiusura nei giorni prefestivi e festivi solamente per le attività poste all’interno dei centri commerciali, lasciando aperte tutte le altre”.