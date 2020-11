Covid Italia, Governo pensa a ristori anche per attivitÃ  non chiuse

Italia

Covid Italia, Governo pensa a ristori anche per attività non chiuse Covid Italia, Governo pensa a ristori anche per attività non chiuse

ROMA - ’’Nelle prossime settimane andrà fatto un passo in più: ci sono attività non chiuse, ma che stanno subendo cali importanti. Per loro immaginiamo una misura che possa dare ristoro. Per i commercianti, ad esempio, cerchiamo di costruire una misura specifica perchè in queste ore stiamo vedendo quello che succede. Aver scelto di differenziare aperture e chiusure ci obbliga a pensare a soluzioni nuove passo dopo passo’’. Lo ha detto Castelli, viceministro dell’Economia e delle finanze, a Radio 24 nella trasmissione ’’Il Caffè della domenica’’. ’’Con il Decreto Ristori, che si aggiunge al precedente, abbiamo coperto tutte le categorie costrette a chiudere con le differenze tra zone rosse, arancioni e gialle.Abbiamo fatto questo lavoro dividendo per codici Ateco e abbiamo dato il doppio di quello che avevano preso durante il lockdown’’, ha concluso Castelli.