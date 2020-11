Bonus bici da 500 euro, come averlo da lunedÃ¬: ecco cosa fare

Italia

Roma – Il bonus bici da 500 euro per chi ha già comprato una bici o un monopattino anche elettrico, dopo il click day del 3 novembre, si potrà richiedere da lunedì 9 novembre. Per poter fare la domanda si dovrà utilizzare la stessa piattaforma annunciata dal Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa. Ma cos’+ il bonus bici e come funziona? Il Bonus bici consiste nel rimborso (o nell’assegnazione di un voucher) per un massimo di 500 euro e fino al 60% del valore delle spese sostenute dal 3 maggio al 3 novembre per l’acquisto di una bicicletta (anche assistita), e-bike, monopattini anche elettrici e servizi di mobilità condivisa (non il car sharing).Ma come si fa la domanda per avere il bonus bici? Basta collegarsi alla piattaforma buonomobilità.it, registrarsi inserendo lo scontrino parlante o la fattura che testimoni l’acquisto. Per registrarsi al portale predisposto dal Ministero dell’Ambiente (buonomobilita.it), bisogna avere a disposizione: lo Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale (leggi qui: Cos’è lo Spid e come ottenerlo); scannerizzazione in formato Pdf della fattura o dello scontrino «parlante» a proprio nome; le proprie coordinate bancarie: sull’Iban che verrà registrato avverrà il rimborso. Ma chi può fare domanda per avere il bonus bici? Possono richiedere il bonus bici e monopattini tutti i cittadini maggiorenni residenti nei Comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti, ma non solo: sono inclusi anche quelli dei capoluoghi di Regione, delle Città metropolitane (che in tutto sono 14: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma Capitale, Torino, Venezia) e dei capoluoghi di Provincia.Rimangono esclusi molti pendolari, studenti e lavoratori fuori sede, che magari hanno il domicilio in città mentre la residenza è rimasta nel luogo di provenienza. I pendolari che invece abitano i comuni della cintura delle grandi città metropolitane rientrano tra coloro che possono usufruire del bonus. Il Ministero per eventuali informazioni o per risolvere eventuali problemi può chiamare il numero centralino del Ministero al numero 06.57221 o quello dell’Urp al numero 06.57225722 (e-mail: urp@minambiente.it).