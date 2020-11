Bonus bici e monopattino da 500 euro senza click day: come averlo da domani

Economia

Roma – Il bonus bici da 500 euro si potrà richiedere da domani 9 novembre e senza click day. Lo annuncia il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa. Dopo il flop del click day dello scorso 3 novembre da domani lunedì 9 novembre e fino al 9 dicembre si potrà richiedere il bonus con pochi e semplici passaggi utilizzando la piattaforma www.buonomobilita.it, la stessa del famigerato click day del 3-4 novembre. Per fare la domanda del bonus bici da 500 euro bisognerà registrarsi sulla piattaforma, caricando i propri dati e la fattura dell’acquisto della bici o monopattino elettrico, stando a quanto comunicato dal ministro dell'Ambiente Sergio Costa, sempre utilizzando Spid. Da domani quindi tutti coloro che hanno comprato una bici o un monopattino elettrico dal 4 maggio al 2 novembre e non sono riusciti ad ottenere il bonus mobilità perché i fondi erano finiti, potranno ripresentare la domanda sullo stesso sito e avranno il bonus ai primi dell'anno prossimo.Il bonus bici è stato ideato con il decreto Rilancio e prevede un incentivo pari al 60%, fino a un massimo di 500 euro, della somma per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, monopattini o altri mezzi alternativi di micromobilità elettrica e per la sottoscrizione di abbonamenti a servizi di mobilità in sharing (automobili rigorosamente escluse). Il rimborso per il bonus bici secondo le ultime notizie arriverà a gennaio del 2021.