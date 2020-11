Seconda giornata di screening a Modica: 340 tamponi e 3 positivi

Attualità

Modica – 340 tamponi e 3 positivi. E’ il bilancio della seconda giornata di screening a Modica. Lo scrive in un post il sindaco di Modica, Ignazio Abbate. “Nella seconda giornata dei tamponi volontari riservati agli studenti e al personale delle scuole superiori di Modica sono stati individuati 3 soggetti risultati positivi. Sono 2 adulti ed un 1 ragazzo – scrive Abbate - che prontamente sono stati posti in isolamento facendo scattare la profilassi del caso. Oggi anche la presenza del Direttore dell'Asp, Aliquò, e del responsabile distrettuale Caruso che ringrazio per il loro aiuto. Domani ultima mattinata dedicata al controllo dalle 9:00 alle 13:00”.