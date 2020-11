Docente positiva a Modica, chiuse due scuole

Attualità

Modica – Due scuole chiuse per sanificaione a Modica. La decisione è stata presa dal sindaco di Modica, Ignazio Abbate dopo la notizia di una docente risultata positiva al Covid. “A seguito dell'accertata positività di una docente, ho disposto la chiusura immediata dei plessi Raffaele Poidomani e Denaro Papa dell'Istituto Comprensivo Raffaele Poidomani – scrive il sindaco Abbate -per 2 giorni in modo da poter sanificare tutti i locali. La chiusura riguarda anche le strutture sportive ad essi connesse. Le lezioni potranno riprendere a partire da mercoledì 11 novembre”.