Covid Vittoria: 650 positivi e 3 morti in 24 ore

Vittoria – Sono 650 i positivi al Covid a Vittoria. E’ il dato del Bollettino dell’Asp di Ragusa di oggi, 8 novembre. I ricoverati all’ospedale Guzzardi di Vittoria sono 38 di cui 20 in area Covid, 14 in area grigia e 4 in terapia Intensiva. Tre i morti nelle ultime 24 ore sempre al Guzzardi di Vittoria. Si tratta di un 86enne e un 78enne ricoverati da giorni e un terzo paziente deceduto al Pronto Soccorso. Vittoria rimane il Comune della Provincia di Ragusa con il più alto numero di contagiati da coronavirus. La città è zona rossa fino al 10 novembre. Ecco i dati degli altri Comuni Iblei: 60 Acate, 27 Chiaramonte Gulfi, 192 Comiso, 8 Giarratana, 82 Ispica, 190 Modica, 6 Monterosso Almo, 68 Pozzallo, 420 Ragusa, 31 Santa Croce Camerina, 35 Scicli.