Attualità

Covid, sanificazione del Comune di Comiso FOTO Covid, sanificazione del Comune di Comiso FOTO

Galllery

Comiso – “Durante l'intera giornata di ieri si è proceduto con la sanificazione di tutti gli ambienti del palazzo comunale”. Lo scrive il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari in un post corredato di foto e pubblicato su Facebook. “La scorsa settimana, a causa di positivi tra i dipendenti, si è operato in identica maniera presso gli uffici di piazza K. Marx. Domani – scrive il sindaco di Comiso - saranno prese decisioni in merito alla frequenza di pubblico all'interno degli uffici, a fronte del progredire dei contagi”.