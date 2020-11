Attualità

Coronavirus Ragusa: 1.877 positivi, 98 ricoverati e 3 morti in 24 ore

Ragusa – Sono 1.867 i positivi in totale in provincia di Ragusa, di cui 1769 in isolamento domiciliare, 98 ricoverati e 3 morti in 24 ore. Sono i dati del Bollettino dell’Asp di Ragusa di oggi 8 novembre. Positivi ancora in forte aumento a Vittoria con 650 e a Ragusa con 420. Ma vediamo nel dettaglio i dati di oggi Comune per Comune: 60 Acate, 27 Chiaramonte Gulfi, 192 Comiso, 8 Giarratana, 82 Ispica, 190 Modica, 6 Monterosso Almo, 68 Pozzallo, 420 Ragusa, 31 Santa Croce Camerina, 35 Scicli e 650 Vittoria. Vediamo ora il totale dei 98 positivi al covid ricoverati nei vari reparti degli ospedali iblei: 36 in Malattie Infettive, 29 in area grigia, 14 in area Covid e 19 in Rianimazione.Ora il dettaglio dei ricoverati nei singoli ospedali del Ragusano: 47 sono ricoverati all’ospedale Giovanni Paolo II di cui 33 in area Covid e 14 in Rianimazione, 38 all’ospedale Guzzardi di Vittoria di cui 20 area Covid, 14 in area grigia e 4 in Rianimazione, 10 all’ospedale Maggiore di Modica di cui 9 in Malattie Infettive e uno in Terapia Intensiva, 2 all’ospedale San Marco di Catania e uno a Gela. Ad oggi sono stati effettuati 48.574 tamponi molecolare e 14.094 test sierologici per un totale di 62.658. I guariti in provincia di Ragusa sono 389 mentre i morti sono 45, di cui 3 deceduti nelle ultime 24 ore.Le tre persone morte nelle ultime 24 ore sono tutte di Vittoria e sono all’ospedale Guzzardi.