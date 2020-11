Coronavirus, 420 positivi a Ragusa

Attualità

Ragusa – Sono 420 i positivi al coronavirus a Ragusa. Il capoluogo ibleo è secondo in provincia per il numero elevato dei positivi dopo Vittoria con 650 casi. Ecco i dati dei positivi negli altri Comuni nel Ragusano: 60 Acate, 27 Chiaramonte Gulfi, 192 Comiso, 8 Giarratana, 82 Ispica, 190 Modica, 6 Monterosso Almo, 68 Pozzallo, 31 Santa Croce Camerina, 35 Scicli. I ricoverati nei vari ospedali iblei sono 98. Dall’inizio della pandemia ad oggi sono stati effettuati 48.574 tamponi molecolari e 14.094 test sierologici per un totale di 62.658. I guariti in provincia di Ragusa sono 389 mentre i morti sono 45, di cui 3 deceduti nelle ultime 24 ore.Le tre persone morte sono di Vittoria e sono decedute all’ospedale Guzzardi.