Coronavirus, 38 positivi a Scicli

Scicli – “Questa sera 38 le persone positive al Covid-19 a Scicli, di cui 6 da fuori città ma in isolamento a Scicli”. Lo scrive il sindaco di Scicli, Enzo Giannone su facebook. “L’aumento era previsto – scrive il sindaco Giannone - in base al tracciamento dei possibili contatti. Si tratta sempre di contagi in gruppi familiari o di amici ristrettì e già identificati. Ad essi si aggiunge qualche persona che è stata contagiata nell’esercizio del proprio lavoro in strutture ospedaliere o per anziani site in altro Comune. A quest’ultime persone va il nostro pensiero particolare per il rischio che hanno corso per la salute di noi tutti. Si è lavorato anche oggi per controllare e delimitare al massimo il contagio. Nonostante la giornata domenicale, un team dell’Asp guidato dal Dott. Claudio Caruso, che si ringrazia per la grandissima disponibilità, su pressante richiesta del Sindaco, ha appena terminato l’effettuazione di tamponi rapidi in case di riposo a Scicli, con esito del tutto negativo.Tutti gli anziani ospiti e gli operatori sono risultati negativi. In questa fase così delicata, in cui si prova a circoscrivere il rischio di diffusione del contagio con tutti i mezzi a nostra disposizione, si richiede a tutti il rispetto delle regole ed in particolare ai contatti dei positivi, già identificati ed avvisati dall’Asp e dal Comando della Polizia municipale, di osservare tutte le misure di isolamento fiduciario in vigore. È il momento di stare uniti e sostenerci reciprocamente”.