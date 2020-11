Attualità

Asp Ragusa, 1289 nel secondo giorno di test rapidi: 32 positivi Asp Ragusa, 1289 nel secondo giorno di test rapidi: 32 positivi

Ragusa, 8 novembre 2020 – Pur essendo un giorno festivo, domenica, oggi il numero dei test rapidi effettuati, nelle quattro postazioni dei comuni di Ragusa, Comiso, Modica e Vittoria, è ancora più alto di ieri: 1326. I positivi riscontati sono in totale 32. Nel dettaglio: Ragusa, 273 con zero positivi. Comiso, 305 con 9 positivi. Modica, 341 con 3 positivi. Vittoria, 405 con 20 positivi. I positivi accertati sono stati sottoposti, nelle stesse postazioni, a tampone molecolare. In soli due giorni sono stati effettuati più di 2.300 test rino- faringei e domani si continua con lo screening della popolazione scolastica. Si sottolinea, ancora, che le postazioni replicheranno i test: sabato, domenica e lunedì della prossima settima.Va ricordato che lo screening è gratuito ed è su base volontaria. Anche i genitori possono effettuare, gratuitamente, il test. Una risposta di grande apprezzamento da parte del mondo della scuola. Un lavoro di sinergia svolto tra le istituzioni coinvolte, frutto di condivisione che ha come obiettivo quello di contenere il contagio da Covid-19.