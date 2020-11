Sicilia, 1.363 nuovi positivi: i dati provincia per provincia

Sicilia

Palermo – Palermo – Sono 1.363 i nuovi positivi al Covid di oggi, 7 novembre, in Sicilia. Lo annuncia il Bollettino del Ministero della salute. Ecco isdati nelle varie province: 459 nuovi casi a Palermo, 406 a Catania, 73 a Ragusa, 73 a Messina, 103 a Trapani, 116 a Siracusa, 15 a Agrigento, 53 a Caltanissetta e 1 a Enna. In totale le persone ricoverate in ospedale sono 1330. In isolamento domiciliare quasi ventimila siciliani 19407 e al momento i positivi in Sicilia sono 20737. I guariti nelle ultime 24 ore sono stati 44. Il totale complessivo delle vittime, con gli ultimi 35 morti, sale a quota 663. Il numero di tamponi processati è stato di 8431.