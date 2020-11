Attualità

Covid Ragusa, 1.754 positivi e 3 morti in 24 ore: dati Comune per Comune

Ragusa – Sono 1.754 i positivi al Covid 19 in provincia di Ragusa. Il numero dei contagiati continua a salire ogni giorno nei vari Comuni iblei. I 1.754 positivi sono complessivi ovvero sono il totale dei contagiati che si trovano in isolamento domiciliare e i ricoverati nei vari ospedali del territorio. Ma vediamo nel dettaglio i dati dei positivi al coronavirus, secondo il Bollettino dell'Asp di Ragusa di oggi, 7 novembre, in ogni singolo Comune: 60 Acate, 29 Chiaramonte Gulfi, 187 Comiso, 6 Giarratana, 87 Ispica, 181 Modica, 6 Monterosso, 63 Pozzallo, 388 Ragusa, 22 Santa Croce Camerina, 33 Scicli, 661 Vittoria. Tra i 1.754 positivi ci sono anche 30 persone che arrivano da fuori provincia. In totale ad oggi sono stati effettuaiti 71.862 test di cui 47.943 tamponi molecolari e 13.929 test sierologici. Tre i morti nelle ultime 24 ore che fa salire il totale dei deceduti dall’inizio della pandemia a 40.I guariti sono 375. Al momento non sono stati diffusi i dati dei vari ricoverati negli ospedali della provincia.