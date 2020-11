Attualità

Covid Modica, 181 positivi

Modica – Sono 181 i positivi a Modica. Il numero dei contagiati è cresciuto rapidamente in pochi giorni. Il numero più elevato di contagi è stato registrato a Modica Alta e a Frigintini. Modica è il quantro Comune in provincia per numero di positivi dopo Vittoria con 611, Ragusa con 388 e Comiso con 187. Ecco i dati degli altri Comuni iblei nel Bollettino dell’Asp di Ragusa di oggi, 7 novembre: 60 Acate, 29 Chiaramonte Gulfi, 6 Giarratana, 87 Ispica, 6 Monterosso, 63 Pozzallo, 22 Santa Croce Camerina, 33 Scicli. In totale i positivi al Covid in provincia di Ragusa sono 1.754, tra isolamento domiciliare e ricoverati. 375 sono i guariti e 40 i morti in totlate dall’inizione della Pandemia.