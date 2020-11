Dimagrire mangiando Ã¨ possibile? Ecco i 7 super cibi per perdere peso

Salute e benessere

Dimagrire mangiando è possibile? Ecco i 7 super cibi per perdere peso

Dimagrire mangiando è possibile? Si, se nella dieta si inseriscono alcuni alimenti con poche calorie e che aiutano a perdere peso. Ma vediamo quali sono e le proprietà che contengono. Prima però è giusto sottolineare che per dimagrire senza dieta bisogna anche seguire dei buoni comportamenti come ad esempio fare sport e dormire bene. Ora vediamo cosa mangiare per dimagrire, senza diete o regimi alimentari severi. Si tratta di inserire nel proprio regime alimentare alimenti ricchi di proprietà che aiutano la digestione, contenendo molte fibre, e questo spesso basta a recuperare la pancia piatta e dimagrire in modo sano. Ma vediamo quali sono i 7 cibi super speciali per perdere peso: il limone, i pomodori, il cavolfiore, il riso, la papaya e gli spinaci.Il limone è l'alimento brucia grassi per eccellenza. È ricco di proprietà benefiche, è un ottimo disintossicante, ideale per il detox per esempio, ma anche senza prendere in considerazione nessuna dieta, il limone aiuta a drenare e combattere la cellulite, stimola la digestione bruciando i grassi in eccesso, ed è ricco di vitamina C. I pomodori sono ricchi di proprietà, sali e vitamine. Per fortuna sono molto presenti nella cucina italiana, perché sia i pomodori crudi che cotti faranno bene alla linea anche senza provare nessuna dieta. Prima di tutto, sono tra gli alimenti che accelerano il metabolismo, aiutando l'organismo a funzionare meglio anche nelle fasi digestive e di rigenerazione cellulare. Poi, il pomodoro è un ottimo antiossidante, che combatte l'invecchiamento cellulare e l'accumulazione di tossine. Elimina i gonfiori ed è perfetto per dimagrire senza fare diete.Il cavolfiore è una delle verdure migliori da mangiare per dimagrire, o quantomeno per non ingrassare. È privo di grassi, molto ricco di vitamina C, e anche molto saporito. L'ideale sarebbe consumarlo crudo, tagliato a fettine sottili, o cotto a vapore (invece che lessato). Masticarlo quando è ancora croccante aiuta ad aumentare il senso di sazietà senza abbuffarsi. Il riso sarà un caso se esiste e ha molto successo la dieta del riso... Il riso infatti è protagonista di una dieta molto efficace e veloce, ma anche senza farla, consumarlo ti aiuterà a perdere peso. Il riso integrale soprattutto, oltre che disinfettante, è molto digestivo. Il riso come è noto dà un grande senso di sazietà, ma non ingrassa come la pasta e questo è il suo grande pregio per chi vuole dimagrire mangiando sano. Le proteine del riso sono prive di glutine, che come sappiamo è un nemico della linea. Tant'è che riso e quinoa sono le ottime alternative di chi vuole seguire per esempio una dieta senza glutine, per necessità mediche o per dimagrire evitando i carboidrati.La papaya è un futto, come l'avocado, ritenuto l'alimento dei miracoli se vuoi dimagrire mangiando frutta. È ricca di proprietà, soprattutto nella sua versione fermentata e trasformata in integratore alimentare, ma anche da fresca farà notare il suo potente effetto digestivo. È tra i migliori alimenti antiossidanti, aiuta a contrastare l'accumulazione di tossine e coadiuva il rinnovo delle cellule. Gli spinaci sono tra gli alimenti più ricchi di fibre, che aiutano la digestione e fanno normalmente dimagrire, anche senza diete severe. Mangire spesso gli spinaci e più volte nell’arco della settimana, sia cotti a vapore o lessati, fa bene alla salute dell’organismo. Se ci aggiungi qualche goccia di limone, ottimo brucia grassi, il gioco è fatto.Gli spinaci hanno poche calorie, ma non sono molto saporiti. Per rimediare, puoi condirli con un altro alimento perfetto per la pancia piatta, lo zenzero, altro cibo ricco di proprietà dimagranti e depurative.