Salute e benessere

Covid, Domenico Arcuri: situazione grave ma non fuori controllo

ROMA - Emergenza Covid: ’’La situazione complessiva è grave ma non è fuori controllo, questo grazie a tutti gli sforzi e ai provvedimenti che mettiamo in campo’’. Così nel corso di una conferenza stampa il commissario per l’emergenza coronavirus Domenico Arcuri.’’Il virus si moltiplica con questo impeto, se non raffreddiamo la curva nessun sistema sanitario, neppure quello italiano sarebbe in grado di reggere questa onda tumultuosa. Dobbiamo raffreddare la curva senza angosciarci. Senza dare retta a chi ci dice quello che non è vero’’, ha proseguito.’’Comprendo che i cittadini delle regioni in cui c’è un maggiore inasprimento delle misure per una parte non comprendono e per un’altra avvertono una insofferenza, ma dico ai cittadini che questa articolazione è davvero nell’interesse di tutti.Le prossime ore e i prossimi giorni serviranno a tutti a comprendere ancora di più l’importanza di queste misure’’, ha spiegato Arcuri.