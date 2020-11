Decreto Ristori bis: contributo a fondo perduto per imprese, Partite Iva e terzo settore

Italia

Roma – Nuovo decreto Ristori bis con nuove misure a fondo perduto per tutelare gli italiani messi in ginocchio dall’emergenza coronavirus. "Adesso ci sarà un secondo decreto ristori che sarà emanato nelle prossime ore, che con un fondo perduto andrà a ristorare tutte le imprese e partite iva in difficoltà, e anche il terzo settore". Lo dice Nunzia Catalfo, ministra per il Lavoro, ospite di Agorà su Raitre. Solo ieri il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, aveva ribadito che che le erogazioni saranno "tempestive". Ma ci sono molti dubbi - soprattutto dalle associazioni di categoria - sul fatto che i soldi stanziati riusciranno a mitigare la rabbia di commercianti, ristoratori, gestori di bar delle zone rosse: tutti destinati a chiudere per almeno due settimane."Non vanifichiamo lo sforzo di tutte quelle categorie che in questo momento hanno ridotto la propria attività", avverte il titolare degli Esteri Luigi Di Maio. "Se ci saranno ulteriori chiusure, che riguardano enti e organizzazioni non tutelate, non comprese tra le partite Iva, faremo un fondo perduto che andrà a tutelare anche quelli, mi riferisco nello specifico al terzo settore" rassicura la Catalfo aggiungendo che in legge di bilancio vi saranno ulteriori misure di politica attiva e interventi sulla Naspi. "Il testo del decreto Ristori 2 probabilmente confluirà "nel decreto attualmente in esame, anche ai fini di una razionalizzazione degli stessi" aggiunge la sottosegretaria all'Economia, Maria Cecilia Guerra. Il Consiglio dei Ministri che esaminerà il Decreto Ristori bis dovrebbe tenersi oggi ore 13.