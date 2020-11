Dal mondo

Usa, Donald Trump: se si contano i voti legali vinco facilmente

WASHINGTON (STATI UNITI) - ’’Se si contano i voti legali vinco facilmente, invece se si contano i voti illegali e quelli in ritardo ci rubano le elezioni’’. Donald Trump non si arrende, e mentre il conteggio delle schede lo vede in svantaggio in Pennsylvania e Georgia, incontra i giornalisti alla Casa Bianca e rilancia le sue accuse di brogli.’’Difenderemo l’integrità del voto, non permetteremo ai corrotti di rubare le elezioni. Ci saranno azioni legali dappertutto’’, ha detto il presidente uscente degli Stati Uniti, che ha aggiunto: ’’Sia io che Biden non avremmo dovuto permettere lo scempio del voto per posta’’.