Pozzallo, agente polizia Locale e operatrice del Centro diurno positivi al Covid

Pozzallo – Un agente della Polizia Municipale, insieme alla moglie, e una operatrice del Centro diurno per disabili di Pozzallo sono positivi al coronavirus. Ieri su disposizione del sindaco sono stati chiusi sia il Centro Diurno per disabili che la sede della Polizia Munipale per la sanificazione dei locali. E’ quanto si legge in un post pubblicato sulla pagina facebook del Comune di Pozzallo. “Nel pomeriggio di oggi 6 novembre 2020, saranno eseguiti i tamponi a tutto il personale del Centro Diurno e agli utenti, così come saranno eseguiti i tamponi al personale della Polizia Municipale. Inoltre sarà effettuata un’operazione di sanificazione del Palazzo di Città, della sede dei Servizi del Personale, Anagrafe, Stato Civile, Elettorale di Corso Vittorio Veneto e del Comando della Polizia Municipale.Purtroppo ancora un sensibile aumento dei contagi in città. A Pozzallo – scrive il sindaco Roberto Ammatuna - si registrano + 10 casi positivi - 1 caso negativizzato. Complessivamente i soggetti contagiati sono 55 di cui 2 ricoverati. Come sempre, si raccomanda l’uso della mascherina, la distanza sociale, lavarsi spesso le mani e soprattutto uscire da casa il meno possibile”.