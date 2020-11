Covid, sindaco Giannone: Scicli sembra un'oasi felice in un panorama terrificante

Attualità

Scicli – “Scicli sembra quasi un’oasi felice in un panorama terrificante”. E’ quanto dice il sindaco di Scicli in un video postato oggi sul suo profilo facebook per fare il punto sulla situazione di emergenza da Covid in città. “Ad ora in città – dice il sindaco Giannone - registriamo un lieve aumento di contagi al Covid 19. Abbiamo 24 soggetti positivi che si trovano in isolamento domiciliare e due ricoverati. Tra i positivi ci sono cinque persone che sono in isolamento domiciliare a Scicli ma non sono di Scicli. Agli attuali positivi si devono aggiungere 40 persone che sono state tracciate e che al momento si trovano in isolamento fiduciario nelle loro abitazioni. Nelle ultime 24 ore in città – continua il sindaco Giannone - è stata registrata una situazione di rischio in una scuola.Una classe dell'Istituto Elio Vittorini, è stata chiusa in via precauzionale e con la collaborazione del dirigente scolastico sono stati avvisati i genitori. Gli alunni fino a lunedì faranno lezioni con la didattica a distanza. I locali saranno sanificati”. Il sindaco aggiunge: “non siamo tranquilli ma siamo vigili 24 ore su 24”. Infine Giannone conclude nel video che: "a Scicli i cittadini rispettano tutte le regole e aggiunge di aver visto in altri Comuni situazioni a dir poco preoccupanti. Noi, siamo in Sicilia e siamo zona arancione, ma aggiungo che Scicli al momento non dovrebbe considerarsi arancione per il numero di contagi". L'invito è sempre lo stesso usare la mascherina ed, evitare assembramenti.