Covid Scicli, 21 positivi, 2 ricoverati in ospedale e diverse persone in quarantena

Scicli – “Ad ora 21 i casi di persone positive al virus Covid a Scicli, di cui due ricoverate in ospedale”. Lo scrive in un post su Facebook il sindaco di Scicli, Enzo Giannone. “Come sempre, siamo vicini a queste persone e auguriamo loro di passare velocemente questo momento. Il Comune continua, attraverso il Comando di Polizia municipale e in collaborazione con l'Asp, a seguire il tracciamento dei contatti, a porre in quarantena quanti necessitano e ad intervenire laddove si possono presentare contesti di rischio, anche accentuato, che, in una situazione quale quella di questo virus, possono sempre emergere, da un momento all'altro.Ci dispiace leggere su un sito di informazione locale qualche parola del solito frustrato politicante mascherato che da anni ormai ci perseguita ossessivamente e offende lo sforzo di chi è impegnato in prima linea, anche a rischio della propria salute. Non ci aspettiamo applausi ma almeno un apprezzamento per il grande impegno sostenuto da due mesi e che ha portato al risultato che Scicli presenta oggi il dato meno pesante della provincia di Ragusa e che, con la collaborazione di tutti i cittadini, può continuare ad essere mantenuto così basso, per la sicurezza di tutta la nostra comunità”.