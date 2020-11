Attualità

Covid: 361 positivi a Ragusa

Ragusa – Sale ancora il numero dei positivi al Covid 19 a Ragusa. Secondo i dati di oggi, 6 novembre, dell’Asp di Ragusa, sono in totale 361 i positivi al coronavirus. Il capoluogo ibleo è secondo in provincia per il numero dei positivi dopo Vittoria che ne ha 598. Ecco i dati degli altri Comuni: 62 Acate, 26 Chiaramonte Gulfi, 163 Comiso, 6 Giarratana, 86 Ispica, 159 Modica, 6 Monterosso, 57 Pozzallo, 22 Santa Croce Camerina, 31 Scicli. Tra i 1.607 positivi ci sono anche 30 pazienti attualmente nel territorio ragusano ma residenti fuori provincia. In totale ad oggi sono stati effettuaiti 60.887 test di cui 47.076 tamponi molecolari e 13.831 test sierologici.Cinque i morti registrati nelle ultime 24 ore.