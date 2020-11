Sicilia

Bollo auto 2020, proroga esenzione o rimborso pagamento: requisiti, a chi tocca Bollo auto 2020, proroga esenzione o rimborso pagamento: requisiti, a chi tocca

Palermo – Prorogato il termine di scadenza per presentare la domanda per l’esenzione o rimborso del pagamento del Bollo auto 2020 in Sicilia. La data di scadenza passa dal 5 novembre al 10 novembre 2020. L’esenzione della tassa automobilistica per le autovetture fino a 53 kw o immatricolate entro il 31 dicembre 2010 per i proprietari con reddito non superiore ai 15.000 euro che risultino intestatari dei veicoli nel Pubblico registro automobilistico alla data di pubblicazione della presente legge. Ma quali sono i requisiti e a chi tocca l’esenzione del pagamento del bollo auto 2020? L’esenzione del pagamento del bollo auto 2020 tocca ad alcuni soggetti che hanno determinati requisiti: potranno beneficiare dell’esenzione i proprietari con reddito non superiore a 15.000,00 euro, che risultino al P.R.A. intestatari alla data del 14 maggio 2020, di autovetture immatricolate entro il 31 dicembre 2010 o, in caso di immatricolazione successiva, di autovetture con numero di kw non superiore a 53. Per reddito deve intendersi quello che concorre alla formazione del reddito complessivo del proprietario dell’autovettura, e cioè i redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa, i redditi derivanti dal possesso di terreni e fabbricati (se locati), i redditi fondiari.A questi redditi è necessario aggiungere, se percepiti, anche alcuni redditi fiscalmente esenti. Vale a dire: le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche, consolari e missioni; le retribuzioni corrisposte dalla Santa Sede e dagli enti centrali della Chiesa cattolica; i redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera e in Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo; il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nel caso di applicazione del regime agevolato previsto per i “contribuenti minimi” e per “nuove iniziative produttive”; il reddito derivante dalla locazione di immobili abitativi assoggettato al regime sostitutivo della c.d. “cedolare secca”. I soggetti, non tenuti a presentare la dichiarazione secondo le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate al seguente link: https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/chi-e-esonerato-dallapresentazione-della-dichiarazione, dichiarano il proprio reddito sulla base della definizione di reddito sopra descritta.E’ obbligatorio fornire l’informazione sul reddito. Le istanze in cui risulta omesso l’importo del reddito saranno scartate (indicare il reddito anche se è pari a zero). Infine ricordiamo che per chi ha già provveduto al pagamento del bollo auto per l’anno di imposta 2020 che di può presentare l’istanza di esenzione in oggetto e chiedere il contestuale rimborso, indicando gli estremi del pagamento e le modalità per l’accredito delle somme.