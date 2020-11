Dieta mima digiuno: cosa mangiare ogni giorno

Salute e benessere

La dieta mima digiuno è un regime alimentare che può essere seguito per pochi giorni e saltuariamente non tanto per dimagrire quanto per ottenere alcuni vantaggi per la propria salute. Ma cosa mangiare nella dieta mima digiuno e come funziona? Il primo giorno sono previste più calorie (circa 1000) ma mano mano si scende a una restrizione calorica sempre più bassa. È stato ideato uno specifico kit per seguire più facilmente questa dieta ma si può tranquillamente evitare di acquistarlo utilizzando gli alimenti che si hanno comunemente in casa. È necessario però l’aiuto di un esperto di dieta mima-digiuno. I cibi permessi sono sostanzialmente quelli liquidi: zuppe e minestroni ma anche frutta secca, carboidrati semplici e grassi naturali. Ma vediamo ora in un esempio di menù cosa mangiare nella deieta mima digiuno.La dieta mima digiuno segue uno schema dei 5 giorni, questi prevedono un’alimentazione a restrizione caloricae basso contenuto proteico. Il primo giorno, la dieta mima digiuno prevede l’assunzione di circa 1000 calorie, divise tra 34% di carboidrati, 56% di grassi e 10% di proteine. Nei 4 giorni successivi, le calorie scendono a 750: 47% carboidrati, 44% grassi e 9% proteine. Questo schema non è un vero e proprio digiuno ma permette di controllare i livelli di insulina. Menu esempio di dieta mima digiuno. Dieta mima digiuno: esempio di menù primo giorno: colazione con tè verde e una barretta ai cereali senza zucchero. Spuntino: una manciata di noci mescolate all’uvetta. Cena: 150 grammi di cereali integrali e 300 grammi di legumi cotti.Schema dieta dal secondo al quinto giorno: colazione con nocciole, uvetta e tè verde. Spuntino: una barretta ai cereali senza zucchero. Cena: 100 grammi di pesce accompagnati da un’insalata condita con olio extravergine oppure verdure a piacere cotte al forno e servite con un piatto di fagioli stufati. Come sempre in tutte le diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di non seguire una dieta senza aver chiesto prima il parere del proprio medico. Ricordiamo che la dieta mima digiuno non è indicata in gravidanza, in allattamento o per i bambini e i soggetti a rischio di anoressia nervosa.