Neonato trovato in un bidone della spazzatura a Ragusa: ricoverato in ospedale

Ragusa- Unn neonato è stato trovato ieri sera in un mastello della differenziata in via Saragat a Ragusa. Il neonato era avvolto in una coperta con ancora il cordone ombelicale attaccato. A fare la scoperta è stato un uomo che passando dalla via ha sentito un lamento proveniredal mastello. Il piccolo, che per fortuna sta bene, è ora ricoverato in terapia intensiva neonatale. Forse era stato abbandonato qualche decina di minuti prima del fortunoso ritrovamento da parte del passante. Indagini in corso.