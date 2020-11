Attualità

Scicli: se lavorare non è un diritto, pagare le tasse non è un dovere

Scicli – “Se lavorare non è un diritto, pagare le tasse non è più un dovere”. E’ quanto si legge in un lenzuolo bianco appeso sulla ringhiera del Palco della Musica davanti al Comune di Scicli in via Francesco Mormina Penna. Il lenzuolo bianco con la scritta di protesta è stato esposto, probabilmente da alcuni cittadini, in pieno centro storico dopo l’uscita del nuovo Dpcm del Governo Conte che ha istituito la zona arancione per l’emergenza coronavirus in tutta la Sicilia.