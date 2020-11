72 positivi al virus Covid a Ispica: fiera sospesa

Attualità

Ispica - Sale anche ad Ispica il numero dei positivi al virus Covid 19. Lo ha annunciato il sindaco di Ispica ieri sera in un post pubblicato su facebook. “Oggi – scrive il sindaco leontini - i casi di soggetti positivi al Coronavirus ad Ispica sono purtroppo aumentati e il numero di contagiati è di 72. La situazione è seria. Sono di vitale importanza l'attenzione e la collaborazione da parte della cittadinanza per contenere la pandemia nella nostra Ispica, per questo il Sindaco, ancora una volta, invita i propri concittadini ad attenersi con estrema scrupolosità alle norme anticontagio: lavare o igienizzare spesso le mani, indossare la mascherina (sia nei luoghi pubblici chiusi, sia all'aperto), evitare assolutamente gli assembramenti, rispettare la distanza fisica di almeno 1 metro, evitare di incontrarsi in luoghi privati con persone che non facciano parte del proprio nucleo familiare, se necessario indossare le mascherine, uscire esclusivamente per validi motivi (lavoro, studio, commissioni necessarie).Sempre su facebook è stato annunciato dall’assessore Pippo Barone che per l’emergenza coronavirus ed in base alle nuove disposizioni dei D.P.C.M del 18-10-2020 e del 24-10-2020 relative alle misure di contrasto alla diffusione del Covid e, in considerazione della difficile situazione sanitaria in cui versa la nostra Città, il Sindaco, con ordinanza n.8 del 30/10/2020, ha sospeso fino a nuova indicazione la fiera del 1° e 3° sabato del mese a partire dal 7 Novembre 2020.