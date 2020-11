Attualità

322 positivi Covid a Ragusa

Ragusa – Preoccupa la crescita dei contagi al virus Covid a Ragusa. Secondo gli ultimi dati diffusi oggi, 5 novembre, dall’Asp di Ragusa i positivi sono 322. Il capoluogo ibleo è secondo in provincia per numero di positivi dopo Vittoria con 513. Ecco i dati degli altri Comuni in provincia di Ragusa: 55 Acate, 19 Chiaramonte Gulfi, 133 Comiso, 4 Giarratana, 75 Ispica, 111 Modica, 6 Monterosso, 49 Pozzallo, 19 Santa Croce Camerina, 20 Scicli. Preoccupa anche il numero dei morti che in 48 ore è passato da 20 a 29. Altri due decessi sono stati registrati nelle ultime 24 ore.I guariti sono 324. Dall’inizio della pandemia ad oggi sono stati eseguiti 60.006 esami per Covid ed in particolare 46.329 tramponi molecolari e 13.677 test sierologici.