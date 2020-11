111 positivi al coronavirus a Modica

Attualità

Modica – Nuovi positivi al Covid 19 a Modica. Secondo l’ultimo dato diffuso dall’Asp i positivi al coronavirus a Modica sono 111. La Città della Contea è al quarto posto per numeri di positivi in provincia. In termini numerici sono peggiori solo le situazioni di Vittoria (già zona rossa) con 513, di Comiso con 133 e di Ragusa con 322. Ecco i dati negli altri Comuni Iblei: 55 Acate, 19 Chiaramonte Gulfi, 4 Giarratana, 75 Ispica, 6 Monterosso, 49 Pozzallo, 19 Santa Croce Camerina, 20 Scicli. Preoccupa anche il numero dei morti che in 48 ore è passato da 21 a 29. Altri due decessi sono stati registrati nelle ultime 24 ore.I guariti sono 324.