Maradona operato alla testa per un ematoma subdurale

Diego Armando Maradona è stato operato al cervello e l'intervento è riuscito. Lo afferma il quotidiano Clarin prima della diffusione del bollettino. Maradona è stato sottoposto all'operazione per la presenza di un ematoma subdurale, individuato dopo una caduta che ha generato un coagulo in una regione del cervello. Maradona, ricoverato inizialmente a La Plata, è stato trasferito in ambulanza alla Clinica Olivos di Buenos Aires dove è stato operato dal professor Leopoldo Luque.