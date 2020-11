Salute e benessere

Dieta del minestrone: cosa mangiare ogni giorno Dieta del minestrone: cosa mangiare ogni giorno

La dieta del minestrone è un regime alimentare ipocalorico che non prevede solo il consumo di minestrone. E’ una delle diete più conosciute per perdere peso rapidamente, ma vediamo cosa mangiare. La dieta del minestrone prevede il consumo di minestrone e di tanta verdura cruda e cotta e frutta. È una dieta che si può seguire solo per una settimana (massimo due) per evitare carenze nutrizionali. Dal nome di questo regime alimentare, uno si aspetterebbe che il minestrone venga propinato anche a colazione. In realtà no, la dieta del minestrone suggerisce un’alimentazione che dura una settimana e non oltre, e che piazza il minestrone nei pasti principali della giornata, accanto alle proteine.Ma come funziona la dieta del minestrone? La dieta funziona solo se si seguono alcune regole basilari, vediamo quali: vietate tutte le bevande alcoliche o zuccherate, niente gallette di riso, niente crackers, niente carboidrato della categoria “è leggerissimo di peso quindi ha poche calorie”; il minestrone deve essere preparato in casa e senza dado. Ora vediamo in uno schema completo cosa mangiare nella dieta del minestrone. Lunedì: solo frutta, tranne la calorica banana. In pratica potete nutrirvi solo di frutta e zuppa, come gazpacho, oppure brodo di verdura. Secondo giorno: solo verdure: tutta la verdura che preferite, che sia fresca e possibilmente cruda da sgranocchiare. Vanno bene le verdure in scatola o congelate, ma non il mais. Consentita una patata bollita. In accompagnamento a pranzo e a cena, un minestrone o brodo di verdure, con verdure da sgranocchiare.Terzo giorno: frutta, tutta quella che volete, da associare a tutte le verdure e le ciotole di minestrone che volete. Niente patate. Quarto giorno: banane e latte scremato: almeno tre banane ricchissime di calorie e carboidrati, con le proteine di tutto il latte scremato che volete. Ovviamente, associato a brodo vegetale o minestrone. Quinto giorno: carne rossa e pomodori, almeno 6 pomodori freschi. Bere parecchia acqua e accompagnare almeno un pasto con zuppa di verdure, minestrone o brodo vegetale. No frutta, no verdure oltre al minestrone e ai pomodori. Sesto giorno: carne rossa e ortaggi. Potete sostituire la carne rossa con del pollo o pesce e le verdure ideali sono quelle verdi a foglia, niente patate. Uno dei pasti principali della giornata è da accompagnareal minestrone o zuppa o brodo vegetale.Settimo giorno: riso integrale con verdure e succo di frutta non zuccherato, il tutto accompagnato da minestrone o brodo o zuppa