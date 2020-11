Dieta chetogenica, cosa mangiare a pranzo e a cena?

Salute e benessere

La dieta chetogenica è da sempre la dieta più seguita per perdere peso rapidamente. Esistono vari schemi della dieta chetogenica per perdere peso velocemente, noi ne elenchiamo uno molto semplice da seguire. Ma prima vediamo alcune regole della dieta chetogenica prima di vedere cosa mangiare. La dieta chetogenica deve essere seguita secondo uno schema ben preciso: visto gli effetti collaterali che può portare (come stitichezza, aumento del colesterolo e calcoli renali) è bene seguire lo schema della dieta chetogenica come consigliato dal vostro dietologo, in modo da renderla efficace e sicura. Per questo, anche se viene ridotto l'apporto di carboidrati e proteine, non è consigliato eliminarle completamente dalla vostra alimentazione. Durante la dieta chetogenica il menù dovrà sì essere mirato ad un consumo elevato di grassi, ma senza dimenticarsi degli altri macroalimenti necessari alla corretta funzione del vostro corpo.Se necessario potete assicurarvi la giusta quantità di vitamine, ferro e calcio utilizzando dei supplementi alimentari, sempre sotto consiglio del vostro medico ovviamente. Per mantenere la chetosi, la dieta deve essere comunque ricca prevalentemente di grassi e a basso contenuto di carboidrati. La dieta chetogenica prevede il consumo di carni, uova e burro e verdure a basso contenuto di carboidrati, come gli asparagi, il sedano, i funghi e i broccoli. Ortaggi ricchi di carboidrati, come le carote, piselli, patate e cereali devono essere consumati con moderazione. Frutti ad alto contenuto di carboidrati come uva, albicocche, banane, pesche e olive, nonché estratti e succhi di questi frutti, dovrebbero essere sostituite con frutta a basso contenuto di carboidrati, come cocomeri, fragole, meloni e avocado.Ma vediamo cosa mangiare nella dieta chetogenica a pranzo, a cena e non solo in uno schema di menù. Colazione: uova con bacon e burro; potete permettervi anche una mela. Spuntino: burro di arachidi e sedano su un letto di lattuga. Pranzo: insalata di tonno fatta con sedano, maionese e panna, servite con lattuga. Merenda: zuppa di piselli e fagioli. Cena: cheeseburgher con con formaggio, pancetta, peperoni grigliati e patatine. Come sempre raccomandiamo di chiedere il parere del priprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi tipo di dieta inclusa la dieta chetogenica. La dieta fai da te è assolutamente vietata a chi soffre di patologie importanti e alle donne in gravidanza.