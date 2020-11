Italia

Nuovo Dpcm in Italia, Conte ha firmato

Roma - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Nuovo Dpcm con le misure anti-covid. A quanto apprende l'Adnkronos, il premier ha firmato prima della mezzanotte il provvedimento che verrà pubblicato in Gazzetta ufficiale stamattina. "Non si cambia nulla nella sostanza", fanno sapere fonti di governo all'Adnkronos. In serata le Regioni avevano avanzato alcuni rilievi ma, a quanto si riferisce, lo schema del decreto non avrebbe subito variazioni.