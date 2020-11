Bonus 1.000 euro Inps, domanda in scadenza: ecco a chi tocca

Italia

Roma – Il bonus da 1.000 euro Inps scade il 13 novembre. Si tratta del bonus una tantum del decreto Agosto. L’Inps spiage che dal 23 ottobre è possibile fare domanda per il bonus 1.000 euro introdotto dal decreto Agosto che si è aggiunto alle altre indennità Covid delle precedenti disposizioni di governo. Ecco cosa dice la cicolare Inps: “Il 13 novembre 2020 scade il termine per richiedere l’indennità Covid-19 onnicomprensiva per alcune categorie di lavoratori (stagionali o somministrati del turismo, intermittenti, occasionali ecc.), prevista dal Decreto Agosto (articolo 9, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104). Questo termine è stato introdotto dal Decreto Ristori (art. 15, comma 9, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137), entrato in vigore il 29 ottobre 2020. Dal 14 novembre 2020, pertanto, non sarà più possibile inviare le domande.L’indennità deve essere richiesta tramite il servizio dedicato.” Quella per il bonus 1.000 euro una tantum tuttavia non è l’unica data da ricordare introdotta dal decreto Ristori n. 137 in vigore dal 29 ottobre, perché lo stesso stabilisce anche altre scadenze per altre indennità che lo stesso introduce. Ma vediamo chi può presentare domanda per avere il bonus 1.000 eurouna tantum del decreto Agosto. Possono presentare la domanda per avere il bonus da 1.000 euro una tantum questi lavoratori: stagionali o lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; stagionali di settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali; intermittenti; autonomi occasionali; incaricati di vendita a domicilio; lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri nel 2019 e con un reddito derivante non superiore a 35.000 euro; lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri nel 2019 e con un reddito derivante non superiore a 50.000 euro; lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.