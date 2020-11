Incidente a Vittoria: scontro auto moto

Cronaca

Vittoria – Incidente stradale oggi intorno alle ore 13,30 in via Lavore all’angolo con via Incardona a Vittoria. A scontrarsi per cause in corso di accertamento sono stati una Mercedes e una moto condotta da un ragazzo. Ad avere la peggio è stato prorpio il giovane centauro, soccorso e trasportato in ambulanza all’ospedale Guzzardi di Vittoria. Sul posto le Forse dell’Ordine che stanno ricostruendo la dinamica esatta dell’incidente. (Foto Assenza)