Covid Comiso, sindaco su Facebook: 19 nuovi positivi per un totale di 132

Comiso – Sono 132 i nuovi positivi a Comiso. Lo ha annunciato in un post su facebook il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari. “19 i nuovi positivi oggi a Comiso e Pedalino, per un totale di 132 (nel frattempo, alla fine della quarantena obbligatoria, il tampone ne ha trovati negativizzati alcuni). I numeri crescono, - scrive il sindaco di Comiso - seppur in maniera non allarmante, ma costante. Ricordiamo che dalle nostre azioni dipende questa tendenza del virus, che ha già fatto vittime nel nostro territorio, e il fatto che non siano di Comiso o Pedalino non può affatto esimerci dal tenere un comportamento rispettoso delle regole imposteci.Per quanto attiene ai controlli della polizia municipale, vi esorto alla lettura di quanto comunicato nel suo post dall'assessore Dante Di Trapani”.