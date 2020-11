Champions League, Pirlo: A Budapest per fare punti e comandare il gioco

Sport

TORINO - ’’I punti sono fondamentali ma è importante portare avanti anche il nostro progetto di gioco, che stiamo cercando di migliorare partita dopo partita’’. E’ quello che Andrea Pirlo chiede alla sua Juventus dalla trasferta di Champions di domani a Budapest, contro il Ferencvaros. ’’Dobbiamo fare una partita ‘pesantè sotto il punto di vista del gioco, del possesso palla, dobbiamo essere padroni del gioco e quello dà una forza in più nel cercare di vincere la partita’’, continua a Sky Sport il tecnico bianconero, sottolineando che ’’cambiano i giocatori di partita in partita ma l’atteggiamento è lo stesso. Non importa chi gioca ma che tenga la posizione in campo, il modello di gioco poi è sempre lo stesso’’. Recuperato Chiellini (’’si è allenato bene ed è a disposizione per domani sera’’), Pirlo potrebbe concedere un turno di riposo a Dybala.’’Sta bene, ho parlato con lui stamattina, dopo 2-3 partite ci sta di avere un pò di stanchezza fisica e mentale e lui ha bisogno di lavorare, di mantenere alto il suo livello fisico. E’ un giocatore importante che ci tornerà utile da qui a fine campionato. Domani potrebbe anche riposare in preparazione della partita di domenica ma deve essere pronto come tutti gli altri. Siamo tanti, finalmente, e c’è spazio per farli lavorare e recuperare per le prossime partite’’.