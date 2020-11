Bonus Bici da 500 euro, assalto nel click day e sito in tilt

Italia

Roma –Ha preso il via oggi il click day per il bonus bici da 500 euro. La piattaforma web predisposta dal ministero dell’Ambiente (buonomobilita.it) per richiedere il buono mobilità e mettersi in coda per l’incentivo statale ha avuto diversi problemi legati all’elevato numero di accessi. Il voucher (o a scelta il rimborso) garantirebbe fino al 60% e un massimo di 500 euro delle spese sostenute dal 3 maggio al 3 novembre per l’acquisto di una bicicletta (anche assistita), e-bike, monopattini anche elettrici e servizi di mobilità condivisa (non il car sharing). La piattaforma predisposta dal ministero dell’Ambiente (buonomobilita.it) per richiedere il buono alle 9 non è partita e per tutta la giornata ha funzionato solo a singhiozzo, lasciando nella disperazione centinaia di migliaia di persone (a metà giornata c’erano «in coda» 600 mila utenti) .E lo stesso sito del ministero dell’Ambiente è andato in tilt. Con l’aggravante del malfunzionamento delle app per autenticare l’identità digitale («Spid»), necessaria per richiedere il bonus: lo Spid delle Poste Italiane, per esempio, è stato in tilt per gran parte della giornata. Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ieri su Facebook aveva annunciato l’arrivo del grande giorno ma oggi dopo i primi problemi ha telefonato agli amministratori delegati di Sogei (la società del ministero dell'Economia che gestisce il sito web per l'erogazione del bonus mobilità) e di Poste (che gestisce lo Spid), per chiedere loro di seguire in prima persona la vicenda del bonus. Lo riferiscono fonti del ministero, che parlano di un ministro "infuriato" e di telefonate "molto dure".