Treno travolge pullman al passaggio a livello a Vittoria FOTO

Cronaca

Galllery

Vittoria - Treno travolge pullman al passaggio a livello a Vittoria. Secondo le prime informazioni il pullman stava attraversando il passaggio a livello quando si sono chiuse le sbarre. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 9 al passaggio a livello in via Cavalieri di Vittorio Veneto. Il treno in prossimità del passaggio a livello non è riuscito a fermarsi in tempo ed ha travolto il pullman. Fortunatamente l'autista del pullman è riuscito a far scendere in tempo dal mezzo tutti i passeggeri.Le immagini del pullman rimasto incastrato all'interno del passaggio a livello, probabilmente impossibilitato a muoversi per la lunga fila di auto, sono state riprese da molti vittoriesi che hanno assistito alla scena. Vittoria da oggi è zona rossa per l'emergenza coronavirus e sono stati predisposti diversi controlli delle Forze dell'Ordine in molti punti strategici della città. (Foto Assenza)