Covid Ragusa, 2 morti in 24 ore: una modicana e un vittoriese

Ragusa – Due pazienti ricoverati in ospedale per Covid 19 sono morti nelle ultime ore in Provincia di Ragusa. Si tratta di un vittoriese di 74 anni e di una modicana di 82 anni. Entrambi, positivi al coronavirus, soffrivano di altre patologie. Il vittoriese è deceduto ieri nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Guzzardi di Vittoria dove si trovava ricoverato da qualche giorno mentre l’anziana 82enne modicana è morta la notte scorsa nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Maggiore di Modica. Gli ultimi due decessi fanno salire così il numero dei morti per Covid nel territorio ibleo dall'inizio della pandemia a 20. Sale anche il numero dei positivi al coronavirus nel Ragusano, ad oggi, 3 novembre 2020, il totale dei positivi è di 1.265 positivi di cui 1.173 in isolamento domiciliare.I ricoverati nei vari ospedali iblei sono 80, 13 in Rianimazione e 67 nelle aree grigie dei vari ospedali.