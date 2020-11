Attualità

Covid, 1.265 positivi in provincia di Ragusa: dati Comune per Comune

Ragusa – Sale a 1.265 il numero dei positivi al coronavirus in provincia di Ragusa. In particolare 1.173 sono in isolamento domiciliare, 67 i ricoverati nelle aree grigie, 13 in Terapia Intensiva e 12 positivi che provengono da fuori provincia. Ecco i dati di oggi 3 novembre 2020 nei vari Comuni iblei: 41 Acate, 11 Chiaramonte Gulfi, 118 Comiso, 4 Giarratana, 61 Ispica, 87 Modica, 6 Monterosso Almo, 40 Pozzallo, 271 Ragusa, 19 Santa Croce camerina, 19 Scicli, 496 Vittoria.I ricoverati negli ospedali iblei sono in totale 80 ed in particolare 67 suddivisi nelle aree grigie degli ospedali Giovanni Paolo II di Ragusa, Guzzardi di Vittoria e Maggiore di Modica e 13 nelle Terapie Intensive, 10 al Giovanni Paolo II e 3 al Guzzardi di Vittoria.I morti per Covid sono 20 mentre i guariti salgono a 300. In ultimo è deceduta una modicana di 82 anni ricoverata per Covid nel reparto di Malattie Infettive all'ospedale Maggiore di Modica. In totale ad oggi dall’inizio della pandemia sono stati effettuati 58.838 test tra tamponi molecolari e test sierologici.