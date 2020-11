Tecnologie

WhatsApp, come recuperare i messaggi cancellati: app gratuita WhatsApp, come recuperare i messaggi cancellati: app gratuita

Whatsapp grazie agli ultimi aggiornamenti consente di cancellare i messaggi anche dopo averli inviati. Gli utenti possono dunque avere l’opportunità di rimangiarsi le proprie parole, gettando però la controparte nei dubbi nel momento in cui questi accederà trovando un messaggio cancellato. Ma Whatsapp non ha previsto al momento una funzione che consete di recuperare i messaggi cancellati. Esiste però un’App che consente di recuperare i messaggi cancellati di proposito. L’App si chiame Warm. Ma come funziona l’App per recuperare i messaggi cancellati? Si tratta di una piattaforma di terze parti da scaricare e lasciare attiva in background, in modo che possa in qualche modo registrare tutti i messaggi provenienti dalle notifiche in arrivo.In seguito, aprendo la piattaforma, sarà possibile scoprire con tanto di orario tutti i messaggi che sono stati ricevuti, anche se cancellati. L’applicazione è gratuita.