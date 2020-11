Vittoria zona rossa: mi addolora, una sconfitta per la città ma prima la vita

Politica

Vittoria - Vittoria zona rossa. La nota del candidato a sindaco di Vittoria, Piero Gurrieri. “Mi addolora, una sconfitta per la Città, ma prima di tutto la vita. So che era necessario. Che nulla vi è di più importante della vita umana. Che il resto, tutto il resto, viene dopo". Così Piero Gurrieri, candidato sindaco di Vittoria (M5S-Città Libera) che ha aggiunto: "Guardo questa Città, e mi sento triste. Mi dispiace dirlo, ma è così. Ma so che questa non è una conseguenza del destino cinico e baro. Siamo stati noi a dare le carte, quanto è accaduto stasera è, soprattutto, una sconfitta". "Una sconfitta causata - prosegue - da chi non ha saputo seguire le giuste regole, da chi ha abusato, da chi ha rinunciato, per piccoli interessi o per tornaconto, ad essere guida.Per l'ignoranza, l'insipienza, l'ignavia di questi pochi, saranno ora in tanti a subire i contraccolpi, le conseguenze. Saranno, saremo". "Guardo alle tantissime persone corrette e perbene di questa città, alla grande maggioranza che ha seguito le regole e che ha fatto sacrifici - ha sottolineato Gurrieri - e dico che non è giusto. Non è giusto che in tanti saranno obbligati ad una totale chiusura. Forse il presidente della Regione avrebbe potuto concedere qualcosa in più, e non solo al mercato". "Anche se non è un mio riferimento, anche se l'on. Nello Musumeci è politicamente lontanissimo da me -conclude Gurrieri-, non me la prendo tanto con il presidente quanto con noi stessi.Ma non mi rassegno, so che dal momento più buio può nascere una possibilità. Vittoriesi, non sprechiamola!”